Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klikker du af og til på reklamer for nye sko eller en havegrill, når du er på Facebook, Instagram eller TikTok på din telefon?

Så har du måske bemærket, at der åbner en browser inde i selve appen i stedet for at åbne en ny Chrome- eller Safari-browser.

En teknisk detalje, der betyder, at selskaberne kan overvåge, hvad du foretager dig. Det skriver mediet Finans.

Ifølge et nyt studie er det især det sociale medie TikTok, der kan spore et hvert tastetryk, du foretager dig i appen og herigennem få adgang til gemte pinkoder eller kortoplysninger.

Studiet er foretaget af ingeniøren Felix Krause, der tidligere har arbejdet for techgiganten Google.

Forklaringen på, hvordan mediet overvåger sine brugere er lidt teknisk. Men hvis man skærer ind til benet, handler det om, at flere sociale medier har tilføjet linjer af programmeringssproget JavaScript i de hjemmesider, der besøges i appens browser.

Et valg i programmeringen, der ifølge Felix Krause ikke kan beskrives som »tilfældig«, »en fejl« eller »en almindelig ingeniøropgave«.

Felix Krause har testet syv populære apps, herunder Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat, Amazon, Robinhood og TikTok, og det er sidstnævnte, der boner mest ud i forhold til muligheden overvågning.

Det kinesisk ejede medie bekræfter, at disse funktioner findes i koden, men at man ikke gør brug af dem.

»Som andre platforme bruger vi en browser i appen til at give en optimal brugeroplevelse, men den pågældende Javascript-kode bruges kun til fejlfinding, løsning af fejl og overvågning af ydeevne – som at tjekke, hvor hurtigt en side indlæses, eller om den går ned,« siger talsmand Maureen Shanahan i en officiel udtalelse.