Ikke om et, to, tre eller fire år. Men om fem år. I 2026.

Først her kan den hårdt ramte turisme være tilbage på normalt niveau i den ellers så populære turistdestination Thailand.

Sådan lyder nye vurderinger fra det asiatiske lands Økonomiske og sociale udviklingsråd ifølge nyhedsbureauet Bloomberg, der kalder det for et 'ildevarslende tegn'.

Ikke mindst fordi den thailandske økonomi historisk set har været særdeles afhængig af turister, der har stået for en femtedel af den samlede pengestrøm i landet.

Savner du at kunne rejse langt væk til sol og varme?

Det satte coronapandemien dog en brutal stopper for.

Omkring 40 millioner turister besøgte Thailand i 2019 – det sidste 'normale' år inden coronapandemien, mens der sidste år kun kom 6,7 millioner turister til landet. Hovedsageligt inden for årets første tre måneder, inden verden lukkede ned.

Også Thailand. Landet er dog begyndt at åbne grænserne igen, men alligevel forventer regeringen kun, at der kommer en halv million turister i år.

Udsigten til at der vil gå hele fem år, inden landet igen er tilbage på sit gamle niveau vil ifølge udviklingsrådets tal ramme syv millioner mennesker, der normalt ville have arbejdet inden for turismesektoren. De vil sandsynligvis få brug for at finde arbejde inden for en anden branche, lyder det.

Flere hoteller er åbne ved de populære strande, men turisterne mangler stadig. Foto: JORGE SILVA Vis mere Flere hoteller er åbne ved de populære strande, men turisterne mangler stadig. Foto: JORGE SILVA

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan tidligere så overrendte Phuket allerede har været hårdt ramt af de fraværende turister.

»Folk har intet arbejde og ingen indkomst. De har børn og familiemedlemmer at tage sig af. De ved ikke, hvad de skal gøre,« har Bhummikitti Ruktaengam, præsident for Phukets turistforening, fortalt.

I første kvartal af 2021 var der registreret 758.000 arbejdsløse i Thailand, og det er ifølge Bloomberg det højeste antal siden 2009.

Samlet set har landet haft negativ vækst i de seneste fem kvartaler, og det vil sandsynligvis fortsætte, for landet kæmper stadig med at knække den hidtil stejleste stigning på coronakurven.

Hen over sommeren satser man dog stadig på, at genåbnede Phuket kan trække nye turister til landet.

»Vi forventer ikke, at turister vil vælte ind over grænsen, men vi håber på, at der kommer kvalitetsturister, der bruger mange penge,« har guvernøren for turisme, Yuthasak Supasorn, tidligere sagt.