Der er skidt nyt til danskere, der er på vej på ferie i det spanske ferieparadis Alicante.

Massevis af vandmænd og brandmænd langs kysten har fået myndighederne i Alicante til at hejse det røde flag på den populære strand Costa Blanca.

Strandene ved San Juan og Cabo de las Huertas vil være lukket for badegæster i hvert fald ugen ud, skriver det lokale medie Las Provincias.

Det er særligt forekomsten af den giftige brandmand 'portugisisk orlogsmand', der har fået myndighederne til at træffe det drastiske skridt. Den er kommet til stranden med østlige og nordøstlige vinde. Også dens ubehagelige slægtning, den selvlysende brandmand, er dukket op ved flere af kystbyerne i Castellón. Den laver et lysskær, der er særligt synligt om natten og har op til 10 meter lange tentakler, der er meget svære at se.

Normalt lever både den selvlysende brandmand og den portugisiske orlogsmand i dybe farvande såsom i Atlanterhavet, men her har vindretningen også hjulpet den ind på det lave vand ved kysten. Dens gift kan i værste tilfælde føre til lammelse - normalt slipper man dog med hovedpine, opkast, svimmelhed, kvalme og hudirritation. Bliver man ramt af en af de lange gifttråde, føles det som elekstrisk stød eller piskeslag.