Der er mangel på øl og alkohol, hvilket har sendt priserne i vejret og tømt barerne på øerne.

Hvis du står foran en rejse til Tanzania, nærmere betegnet det populære ferieparadis Zanzibar, skal du måske overveje at handle lidt ekstra toldfrit på vejen derned.

For øgruppen er nærmest tørlagt efter regeringen på fastlandet i Tanzania har ændret i reglerne for, hvem der må importere spiritus og øl til Zanzibar.

Det skriver BBC.

Zanzibar er en af Afrikas mest populære rejsedestinationer, og den lokale økonomi er yderst afhængig af, at mange vælger at nyde solen og de flotte sandstrande i landet.

Siden regeringen i Tanzania valgte at nægte de tre største importører af øl til Zanzibar at få fornyet deres alkohollicenser er priserne steget med over 100 procent.

Ifølge BBC frygter flere hotelejere, at manglen på alkohol vil få konsekvenser for turismen.

»Vi er ved at løbe tør for øl i min bar. Jeg har kun et lager af sodavand tilbage,« fortæller Mshenga, ejeren af en bar, der fisk og skaldyr på menukortet.

BBC skriver videre, at et af øens eneste destillerier er blevet lukket af myndighederne.

Zanzibars mest solgte øl – Safari, er næsten umulige at købe i øjeblikket.

Tanzanias regering har udstedt tre nye alkohollicenser til tre selskaber, der nu må importere øl. Men de har problemer med at levere, lyder det.