Det, der kunne være en god gerning, har fået to populære russiske influencers i massiv modvind.

De to influencers er de 24-årige tvillinger Adelya og Alina Fatkheev, der på Instagram har lagt en video op, hvor de fodrer en hjemløs mand i en kørestol med sushi.

Videoen, der er sat i verden for at vise medfølelse, skydes kraftigt ned for at være et middel til bl.a. at vinde en iPhone XR. Det skriver The Sun.

I videoen ser man tvillingerne komme gående ned ad en gade, hvor de spotter en hjemløs mand. Herefter kigger de på hinanden og udbryder:

»Stakkels mand, det er sikkert længe siden, han sidst har spist.«

Gloserne siges på russisk og er oversat af The Sun.

Pigerne beskyldes dog for ikke at have rent mel i posen, og videoen er af flere blevet kaldt for ‘usmagelig.’

Videoen er nemlig lagt op på et meget belejligt tidspunkt, ligesom der er flere elementer i den, der antyder, at det hele er opsat i ekstrem grad.

For ud over sushi-manden, der dukker op med det samme, pigerne tilkalder ham, er videoen lagt op samtidig med, at der kører en kampagne kaldet ‘We Care’ (Vi bekymrer os, red.).

Som led i kampagnen er der udlovet en række præmier, herunder en iPhone XR, en Playstation 4, et Apple Watch Series 4 samt andre dyre genstande.

Det er ikke første gang, tvillingerne trækker overskrifter.

I 2017 proklamerede de, at de ledte efter en rig mand, de kunne dele, og at de ‘gjorde alting sammen’.