De franske bilgiganter Peugeot og Citroën er nødt til at trække over 500.000 biler væk fra vejene og tilbage til værkstedet.

En talsperson for bilmærkerne udtaler, at det er en kemisk proces i motorolien, der udgør et problem.

Særligt udsat er servopumpen til bremserne, der skal give et gnidningsfrit bremsetryk i bilen. Det skriver norske Dagbladet.

Den første fejl blev opdaget i november 2020, og listen over bilmodeller, der skal tilbagekaldes, er kun blevet længere siden.

Informationschef hos den norske importør Bertel O Steen, Stein Pettersen, siger, at man er begyndt at rette fejlen på de norske biler.

»I Norge er omkring 6000 biler af begge mærker berørt af denne tilbagekaldning,« siger han til Dagbladet og fortsætter med at fortælle om, hvor langt de er nået med reparationerne:

»Vi startede med de første biler allerede i midten af november. Nu har vi udbedret omkring halvdelen af de berørte biler.«

Det oplyses ikke, hvor mange danske biler, der eventuelt er berørt af tilbagekaldelsen.