Tv-serien 'The Fresh Prince of Bel-Air' med Will Smith i hovedrollen blev sendt i USA fra 1990 til 1996.

Nu er der gode nyheder til seriens fans. Den vender nemlig tilbage på HBO Max. Det fortalte Will Smith fredag på sin Instagram-profil.

Den 52-årige skuespiller tilføjer, at premieren bliver den 19. november. Genforeningen får navnet 'The Fresh Prince of Bel-Air Reunion'.

'Disse personer har gjort mig til den mand, som jeg er i dag. Jeg kunne ikke lade dagen gå uden at markere anledningen,' skrev han i sit opslag.

Fansene kan se frem til et gensyn med størstedelen af skuespillerne fra 1990'erne. De skal sammen se tilbage på den originale serie.

'The Fresh Prince of Bel-Air Reunion' er optaget den 10. september i 2020 - præcist 30 år efter den oprindelige serie fik premiere. Det skriver Variety.

Det er tidligere blevet annonceret, at skuespillerne blandt andet vil se på, hvilken kulturel indvirkning den originale serie har haft på samfundet.

Will Smith spiller mere eller mindre sig selv i 'The Fresh Prince of Bel-Air'. Han bliver sendt væk fra det hårde nabolag i Philadelphia af sin mor. I stedet for skal han bo hos sin onkel Phil og tante Vivian i Bel-Air.

Fra 1990 til 1996 blev der lavet seks sæsoner af den populære serie. Derfor blev det til omkring 150 afsnit.