Fatima Ali, der var fan-favoritten i 2017-udgaven af det amerikanske madprogram 'Top Chef', døde fredag efter længere tids sygdom. Hun blev 29 år gammel.

»Vi er meget kede af at dele nyheden om, at Fatima Ali has mistet sin modige kamp mod kræft. Vores tanker er med hendes familie og venner i denne tid,«, oplyste tv-kanalen Bravo ifølge Fox News.

Tv-kanalen Bravo har desuden delt den triste nyhed sin Instagram:

'Folk blev ikke kun forelsket i hendes madlavning, men blev også forelsket i hendes personlighed og hjerte. Vi håber, at de smukke minder, vi delte, vil give trøst til alle, der kendte og elskede hende,' skriver de blandt andet.

'Folk blev ikke kun forelsket i hendes madlavning, men blev også forelsket i hendes personlighed og hjerte. Vi håber, at de smukke minder, vi delte, vil give trøst til alle, der kendte og elskede hende,'

Konkurrencekokken, der blev kåret af seerne som den mest populære deltager, var meget åben omkring sin kamp og sit helbred på Instagram, hvor hun opdaterede sine 164.000 følgere.

Lørdag har den kendte tv-vært Ellen DeGeneres delt et billede på Twitter af Fatima Ali, fra da hun senest gæstede 'The Ellen Show' sidste år.

'Jeg var heldig at dele dette besøg med Fatima. Jeg ville ønske, jeg kunne have delt mere. Sender så meget kærlighed til hendes familie. Jeg håber, de finder trøst i at vide, hvor meget lys hun bragte til verdenen,' skriver Ellen.

Fredag morgen døde Fatima Ali i sine forældres hjem omgivet af sine nærmeste.