En undersøgelse er sat i gang af den populære video-app blandt børn og unge TikTok, der er kinesisk ejet.

Video-appen TikTok, der er enorm populær blandt børn og unge, er under mistanke for at dele brugernes data med den kinesiske regering.

Appen har over en halv milliard brugere på verdensplan og bliver brugt af op mod 200.000 unge ned til ti år i Danmark. I appen kan man blandt andet mime til sange, man selv vælger, og dele dem.

TikTok er ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance, og derfor frygter flere amerikanske senatorer, at appen deler og lagrer data fra brugere i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

TikTok sendte mandag et brev til Senatet, hvor det betonede, at den er uafhængig af den kinesiske stat.

Ved en høring i Senatet natten til onsdag siger senator Josh Hawley, at han ikke er overbevist.

- TikTok påstår, at den ikke lagrer amerikanske brugeres data i Kina. Det er fint. Men alt, det kræver, er et bank på døren hos firmaets moderselskab, der er bosiddende i Kina, fra en embedsmand fra den kinesiske regering, for at deres data bliver sendt til Kina, siger han ifølge Reuters.

CFIUS, der ledes af det amerikanske finansministerium, har til opgave at vurdere de nationale sikkerhedsmæssige konsekvenser af udenlandske opkøb af amerikanske virksomheder.

Det har igangsat en undersøgelse, der skal klargøre, hvorvidt appen er en sikkerhedsrisiko. Undersøgelsen er fokuseret på ByteDances opkøb af det amerikanske sociale medie Musical.ly.

I brevet til Senatet skriver TikToks administrerende direktør, Vanessa Pappas, at appens amerikanske brugerdata bliver lagret i USA.

ByteDance fik tidligere på året en bøde på 38 millioner kroner for ulovligt at indsamle data om børn.

TikTok blev lanceret allerede i 2016. Musikere og popstjerner er derfor også brugere af mediet, heriblandt superstjernen Selena Gomez.

Appen er blevet forbudt i Indien, efter at appen er blevet sat i forbindelse med pædofili og udbredelsen af pornografisk materiale.

60 procent af de amerikanske brugere af Tiktok er mellem 16 og 24 år.

Ifølge Politiken bliver den brugt af et sted mellem 100.000 og 200.000 børn i Danmark.

/ritzau/