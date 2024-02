To år efter krigen mellem Rusland og Ukraine skifter 'Russisk salat' navn.

I hvert fald gør den det i Norge, hvor salaten består af rejer i stedet for rødbeder, som vi kender det i Danmark.

Det oplyser kommunikationschefen i det norske selskab Mills, Kjersti Johannessen, til mediet VG.

Her fortæller hun også, at det er efter Ruslands invasion af Ukraine, at det er blevet besluttet at ændre navnet.

»Særlig i starten af krigen i Ukraine fik vi nogen forbrugerhenvendelser, og i februar 2024 skulle vi alligevel lave store ændringer i salatporteføljen, men ændring af bægeret og etiketter. Så vi tænker, at det er nu er godt at benytte anledningen,« siger Kjersti Johannessen.

Hermed skifter rejesalaten altså navn til 'Rustikk'.

I Danmark er det K-salat, der står for den russiske salat med den karakteristiske lilla farve.

Men herhjemme er der ingen planer om ændre navnet på pålægget.

Det skriver Janni Madsen, der er kommunikationschef i Stryhns Gruppen, som ejer K-salat til TV 2.

»For nuværende har vi ikke planer om at ændret navnet på vores produkt, som er et kendt produkt blandt forbrugerne,« skriver hun til mediet.

I det skriftlige svar lyder det videre, at produktet er en klassisk dansk pålægssalat, og at den intet har at gøre med Rusland.

Lørdag markerer toårsdagen for Ruslands invasionskrig mod Ukraine.