I Danmark har regeringen netop foreslået at gøre mundbind obligatorisk i det offentlige rum – og det debatteres også heftigt, om folk, som bryder eksempelvis karantænekravene, skal straffes – og i givet fald hvordan.

Andre steder i verden har myndighederne taget noget alternative metoder i brug for at få folk til at følge retningslinjerne.

På den populære indonesiske ferieø Bali koster det en bøde på omkring 45 kroner ikke at bruge mundbind – eller at bruge det forkert – i det offentlige rum. Intet usædvanligt i det.

Men hvis man ikke har penge nok, venter der en helt anden straf – og det lige med det samme:

Armbøjninger eller squats på gaden. Under skarpt opsyn af politi eller sikkerhedsfolk, naturligvis.

Det viser flere videoer på sociale medier ifølge nyhedsbureauet NTB.

Selvom 45 kroner ikke lyder af meget, har adskillige udenlandske turister måttet ned på alle fire og lave armbøjninger de seneste par dage.

Over 70 turister har fået bøder, mens cirka 30 er blevet straffet med armbøjninger, fordi de ikke kunne betale bøden.

En politimand holder øje, mens en udenlandsk turist laver squats på gaden på den indonesiske ø Bali som straf for ikke at bære mundbind – eller at have brugt værnemidlet forkert. Foto: Handout/Ritzau Scanpix Vis mere En politimand holder øje, mens en udenlandsk turist laver squats på gaden på den indonesiske ø Bali som straf for ikke at bære mundbind – eller at have brugt værnemidlet forkert. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Det oplyser talsperson for myndighederne Gusti Agung Ketut Suryanegara.

Straffen for ikke at bruge mundbind eller at bruge det forkert er mellem 50 og 15 armbøjninger.

Historien melder ikke noget om, hvad der udløser squats.