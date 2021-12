De forgangne år har coronapandemien resulteret i restriktioner verden over.

Det var derfor med en stor portion håb, at den populære ferieø Bali, i oktober – langt om længe – kunne genåbne, efter at have været ramt af restriktioner under hele pandemien.

Men nu, to måneder senere, er forhåbninger om fyldte strande, hoteller og restauranter ikke just indfriet. Tværtimod. Det skriver det norske Børsen.

Det var nemlig en sølle forsamling, der vovede sig til at besøge øen efter genåbningen i oktober.

Foto: MADE NAGI Vis mere Foto: MADE NAGI

To styks. Og sammenlignet med den halve million turister, der besøgte ferieparadiset i oktober 2019, kan man da godt forstå, at det var en skuffende affære.

I og med, at mange af øens lokale lever af den store turistindustri, der plejer at være, er situationen ikke bare skuffende, men også ganske vanskelig.

En af dem, der lider under omstændighederne, er 36-årige Wayan Sentiani. I næsten ti år har hun solgt T-shirts og saronger til øens turister.

I løbet af den tid har hendes dagsløn normalvis ligget omkring to millioner rupiah, hvilket svarer til 927 danske kroner.

Nu kan hun, på en tolv timer lang vagt, hente en dagsløn hjem, der lyder på sølle 75.000 rupiah. Det svarer til cirka 35 danske kroner.

Bali er den hårdest ramte region i Indonesien og i løbet af 2020 faldt øens økonomi med intet mindre end 9,3 procent.