I april 2021 slog en kunde vejen forbi den populære donutkæde Krispy Kreme i Leicester i England for at købe en kop kaffe og en lille snack i form af den runde kage.

Kunden kom dog kun et par bidder ind i sin nyindkøbte donut, før personen bemærkede noget skarpt og hårdt i munden. Noget, der skulle vise sig at være et knap to centimeter langt stykke metal, som var gemt i den søde snack.

Det beretter norske Dagbladet.

Efter opdagelsen henvendte køberen sig til det lokale byråd og Krispy Kreme, der mente, at det skarpe metalstykke blot var aluminiumsfolie fra emballagen – men det var både kunden og byrådet meget uenige i.

Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx

Derfor måtte sagen en tur forbi den britiske fødevaremyndighed, Food Standard Agency (FSA).

Herefter måtte donutkæden krybe til korset, da tre brud på fødevarehygiejne og sikkerhed blev opdaget. Blandt andet viste en nærmere undersøgelse, at der var skader på et blandebatteri i køkkenet, som formentlig var årsag til, at metalstykket havnede i dejen.

Det resulterede i, at Krispy Kreme blev idømt en bøde på det, der svarer til 1.854.116 danske kroner. Derudover skal kunden have en erstatning på knap 1500 danske kroner.

»Vi beklager uforbeholdent denne hændelse og accepterer fuldt ud resultatet og erfaringerne fra denne proces. Vi indført yderligere kontrol, som vil hjælpe med at forhindre, at et problem som dette opstår igen,« fortæller en talsmand for Krispy Kreme.