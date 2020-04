En 260 meter lang bro i den nordlige del af Italien er onsdag pludselig styrtet sammen ud af det blå.

Det er normalt en meget populær bro, men corona-karantænen har måske reddet mange liv i denne situation.

Det var onsdag formiddag omkring klokken 10.30, at broen, der ligger ved den italienske by Aulla, pludselig faldt sammen. To lastbiler var på broen, da det skete, skriver Reuters.

Begge chauffører er blevet kørt til et nærliggende hospital, men meldingen er, at de skulle være sluppet med mindre skader.

Normalt er en onsdag formiddag et travlt tidspunkt på broen, men her er en af de få gange, at coronavirus måske har gjort noget godt. På grund af karantænen var vejene næsten helt tomme, og derfor var det altså kun to lastbiler, som blev impliceret.

Grunden til broens kollaps er endnu ukendt, men den har været under undersøgelse i en længere periode, hvor blandt andre transportminister Paola de Micheli har efterlyst en rapport på broen.

Det er ikke første gang, at italienerne har problemer med broer. I 2018 faldt en motorvejsbro sammen i Genova, og den ulykke dræbte 43 personer.

Firmaet ANAS har bygget på broen siden november, efter den blev ramt af et kraftigt uvejr. De meddeler dog, at ingen af deres medarbejdere var på broen, da det skete.