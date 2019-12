Som en af Nordens største Instagram-modeller og tv-personligheder har 24-årige Sophie Elise delt sit privatliv og billeder med mange hundredetusinde mennesker.

Det har dog ikke været nemt for hende at tale om ét specifikt emne, som har medført hende stor fysisk og psykisk smerte.

Hun kalder det for skamfuldt og flovt. For fire år siden besluttede hun at få lavet sin numse større, men for få uger siden blev hun igen opereret.

Hendes implantater har de sidste år nemlig ikke kun givet hende ubehag og smerter. Operationen har ødelagt hendes numse og været decideret farlig for hende, uden hun vidste det.

Foto: @Sophieelise (Instagram) Vis mere Foto: @Sophieelise (Instagram)

Det er et indgreb, som flere danske realitystjerner også har fået foretaget, men for Sophie Elise endte det langt fra, som hun forventede.

Hun rejste i 2015 til Tyrkiet, ligesom mange andre unge gør for at få lavet billigere plastikkirurgi, men lægerne brugte ikke de korrekte implantater til numsen.

Det var i stedet brystimplantater, som de havde indsat i hendes baller.

For Sophie Elise begyndte hendes plastikkirurgiske mareridt med et ønske om en større numse. Hun var 19 år og havde allerede læst om andre, der havde fået en lignende operation.

Foto: @Sophieelise (Instagram) Vis mere Foto: @Sophieelise (Instagram)

Hun tænkte ikke på konsekvenserne og havde aldrig troet, at hun ville risikere at få en deform numse.

Ligesom mange andre blev hun lokket af de billige operationer i Istanbul i Tyrkiet, der blev markedsført som luksusbehandlinger med egen sygeplejerske og et godt hotel.

»Det er jo ikke så farligt,« tænkte hun.

Det ugelange luksusophold levede dog langt fra op forventningerne. Patienthotellet var overfyldt, og Sophie Elise fik ingen konsultation med kirurgen før indgrebet.

Foto: @Sophieelise (Instagram) Vis mere Foto: @Sophieelise (Instagram)

Den værste del kom dog først måneder og år senere, da implantaterne begyndte at give hende ubehag og smerter.

Under en konsultation med en dygtig plastikkirurg fra Los Angeles i oktober fik hun forklaringen på, hvorfor noget ikke helt føltes rigtigt hos hende.

I Tyrkiet havde hun ikke fået indsat de korrekte numseimplantater, men derimod nogle billige brystimplantater. De har ingen livsgaranti og skal udskiftes efter nogle år. Ingen af delene var Sophie Elise blevet informeret om.

'Det er ikke kun sindssygt og ekstremt farligt, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor mange unge piger der kan have det samme uden at vide det. Jeg er flov, men mest af alt rasende over, at det er sådan, at nogen kører deres forretning,' skrev hun for lidt over en uge siden.

Foto: @Sophieelise (Instagram) Vis mere Foto: @Sophieelise (Instagram)

Det var dog ikke det værste problem. Operationen var så dårligt udført, at hvis kirurgen i Los Angeles fjernede implantaterne, ville hun få en 'forfærdelig numse'.

Hendes eget fedtvæv var blevet slidt væk, og hendes baller ville komme til at hænge uden mulighed for at træne dem op. Hun ville få overflødig hud, som skulle opereres væk, hvilket ville efterlade et voldsomt ar. Det eneste mulige alternativ var at indsætte mindre, men rigtige implantater i stedet for.

I begyndelsen af december rejste Sophie Elise til Los Angeles for at få foretaget det korrigerende indgreb. Til B.T. fortæller den norske blogger, at hun i dag har det godt efter operationen og er meget glad for sin beslutning og resultatet.

I kølvandet på den traumatiske proces advarer hun på Instagram sine næsten 500.000 følgere om aldrig at falde i samme fælde, som hun gjorde.