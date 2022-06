Lyt til artiklen

Everst Base Camp - hvor mange trekker på vej op ad Mount Everest, slår lejr og hviler sig - skal snart lukke ned.

Det skriver norske Dagbladet.

Det skyldes global opvarmning og menneskelig aktivitet, der har gjort lejren til et utrygt sted at opholde sig.

Lejren ligger i 5360 meters højde, og årligt overnatter 1500 klatrere på stedet.

Men nu forbereder de nepalesiske myndigheder altså at flytte lejren længere ned ad bjerget.

I den nuværende lejr er der ifølge BBC problemer med den smeltende Khumbu-gletcher, som skaber sprækker i jorden, som kan opstå, mens folk sover. Det kan være ganske farligt.

Sprækkerne skulle ifølge myndighederne blive mere og mere hyppige.

»Det handler i bund og grund om at tilpasse sig de ændringer, vi ser i lejren for at sikre fremtidige klatrere,« siger administrerende direktør for turistmyndighederne, Taranath Adhikari, til tv-kanalen.

Planerne om at flytte lejren kommer på baggrund af en anbefaling fra en regeringsudnævnt komité, som har overvåget Everst-regionen.

Ifølge et ledende medlem af komiteen, Khimlai Gautam, har det store antal besøgende bidraget til at forværre situationen.

»Vi har for eksempel fundet ud af, at folk urinerer omkring 4000 liter ved lejren hver eneste dag. Og de enorme mængder paraffin og gas, som bruges til madlavning og opvarmning, har negativ effekt på isen,« siger han til BBC.

Planen er, at lejren skal flyttes i 2024.