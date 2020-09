»Det var som om, hele stranden frøs til is. En kvinde skreg. Det var forfærdeligt.«

Sådan fortæller australske Tim Follett til avisen Courier Mail.

Tirsdag befandt han sig på stranden Greenmount Beach i Gold Coast i staten Queensland på den australske østkyst, da den 46-årige Nick Slater blev angrebet af en haj.

Den erfarne surfer og ejendomsmægler blev bidt i låret, og angrebet var så voldsomt, at han døde kort efter.

Australia shark attack: First fatal attack on Gold Coast beaches in 60 years-504451 https://t.co/nnHHAYYd1x — Daily-Sun (@dailysunbd) September 9, 2020

En af hajens tænder sad stadig i hans surf-board, fortæller Jade Parker til tv-stationen Channel 7.

Parker opdagede surferen, som lå og flød livløs rundt i vandet, og han var en af de første til at komme Nick Slater til undsætning.

»Hans ben var meget hårdt medtaget, og han var ikke rigtig ved bevidsthed. Det så faktisk ud som om, at han allerede var død på det tidspunkt,« fortæller Jade Parker.

Den 70 kilometer lange kyststrækning ud for Gold Coast er populær blandt surfere, og det er første gang i over 60 år, at en person er død efter et hajangreb i området.

»Det er lige meget, hvor lang tid siden det er. Det er stadig et lammende chok for samfundet i Gold Coast,« sagde borgmester Tom Tate på en pressekonference efter dødsfaldet.