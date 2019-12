Google og Apple har fjernet en ny populær app fra deres appstores, efter at New York Times har beskyldt den for spionage.

Den bliver udbudt som en nem og sikker måde at chatte med venner og familie ved brug af video og tekst. Men er den i virkeligheden et spionværktøj?

App'en ToTok blev for få måneder siden lanceret i lang række lange over hele verden og blevet downloadet millioner af gange.

I sidste uge blev den den blevet fjernet fra de store udbyder af Apps efter voldsomme beskyldninger fra New York Times.

Ifølge New York Times er ToTok udviklet af regeringen i De Forenede Arabiske Emirater med det formål at 'spore alle samtaler, bevægelser, relationer, aftaler, lyd og billeder' hos dem, der installerer den på telefonen.

Ved hjælp af teknisk analyse og udtalelser fra eksperter er mediet nået frem til, at firmaet bag app'en, Breej Holding, med al sandsynligghed er ejet af Abu Dhabi-firmaet DarkMatters, som bliver efterforsket af FBI for mulige cyberforbrydelser.

Ifølge New York Times er ToTok udviklet på baggrund af den kinesiske app YeeCall og er blevet modificeret til et engelsk og arabisk talenede publikum. ToTok er særligt populær i De Forenede Arabiske Emirater - et land der forbyder både Skype og WhatsApp. Kina har også godkendt app'en.

ToTok indsamler information om hvor brugerne befinder sig ved at tilbyde en vejrtjeneste. Hver gang man åbner den beder den om flere information under påskud af at ville sætte en i forbindelse med venner.

Appen skaffer sig adgang til mikrofon, kamera, kalender og en række andre data på telefonen.

En unavngiven efterretningskilde siger til New York Times, at CIA har advaret flere af USAs allierede om ToTok.

Officielle talspersoner fra C.I.A. har afvist at kommentere artiklen. F.B.I. ønsker heller ikke at kommentere den konkrete app.

New York Times har også forsøgt at få en kommentar fra Breej Holding, men de har ikke svaret på opkaldende.

Da mediet kontakter Apple og Google med spørgsmål om ToToks forbindelser til regeringen i Emiraterne, svarede de, at de ville undersøge sagen. Torsdag fjernede Google ToTok fra Google Play og fredag fjernede Apple ToTok fra App Store.