Den puertoricanske popsanger og skuespiller Ricky Martin er blevet gift med Jwan Yose.

Det fortalte han på den røde løber til premieren på TV-serien 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace'.

»Jeg er blevet ægtemand. Vi holder en vild fest om et par måneder, og jeg skal nok lade jer vide, når det sker,« lød det fra 46-årige Ricky Martin til det amerikanske tabloidmedie ENews.

Han tilføjede, at de to har udvekslet løfter, sværget og underskrevet alle papirer, der nu engang skulle underskrives, og at det føltes fantastisk endelig at kunne introducere Jwan Yosef som sin ægtemand og ikke som forlovede.

»Det bliver en tre dage lang fest. Generalprøven, festen og så kommer vi os på tredjedagen.«

Parret begyndte ifølge ENews at se hinanden i november 2016. Kort tid efter kunne den 46-årige sanger meddele, at de to var blevet forlovet.

Ricky Martin, der særligt er berømt for sin sangkarriere, hvor han har hittet med sange som 'She Bangs' og 'Livin' La Vida Loca', har medvirket i forskellige film og har desuden en rolle i 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace'.