Popsanger er midt i iransk parlamentsvalg blevet idømt tre års fængsel for protestsang mod præstestyret.

Den iranske popsanger Shervin Hajipour, hvis sang blev brugt i forbindelse med demonstrationerne over Mahsa Aminis død i 2022, er blevet idømt mindst tre års fængsel.

Det oplyser han ifølge mediet The Guardian på det sociale medie Instagram fredag, hvor der i øvrigt var parlamentsvalg i Iran.

Ifølge Hajipour selv er han blevet dømt for at opildne til optøjer med henblik på at forstyrre den nationale sikkerhed.

Desuden har han ifølge ham selv fået en otte måneders fængselsdom for "propaganda mod regimet".

The Guardian skriver, at det er uklart, hvornår dommene er blevet afsagt. De er ikke blevet rapporteret om andre steder.

I Iran afsones fængselsdomme på samme tid, hvorfor dommen på otte måneders fængsel ikke skal lægges oveni de tre år.

22-årige Aminis død 16. september 2022 førte til uroligheder og omfattende demonstrationer mod Irans præstestyre.

Den kurdisk-iranske kvinde mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage før sin død. Hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede håret godt nok.

Hajipours sang "Baraye", der kan oversættes til "For", oplister ifølge The Guardian en række grunde til at demonstrere over Aminis død.

Det Hvide Hus i USA, Irans ærkefjende, spillede "Baraye" under fejringerne af det persiske nytår, Nowruz, i marts 2023.

En måned forinden havde den amerikanske førstedame, Jill Biden, overrakt Hajipour en pris for bedste sang med et formål om at skabe sociale forandringer.

I alt 15.200 kandidater håber på at blive valgt til de 290 sæder i parlamentet, hvis magt ultimativt er overtrumfet af ayatollah Ali Khamenei.

Der foreligger endnu ikke et resultat for fredagens valg, hvor der også stemmes om de 88 medlemmer i den såkaldte forsamling af eksperter, som kan udnævne og afskedige den øverste åndelige leder.

Da stemmesedlerne skal optælles manuelt, ventes det endelige resultat ikke at blive offentliggjort før tre dage efter valget.

/ritzau/