Lady Gagas hundelufter blev skudt og to af hendes franske bulldogs stjålet under en gåtur i Los Angeles.

En mand, der lufter hunde for popstjernen Lady Gaga, er indlagt på et hospital i kritisk tilstand, efter at han blev skudt onsdag aften lokal tid i Los Angeles.

To franske bulldogs, der tilhører det verdensberømte popikon, blev stjålet ved skyderiet.

Det har fået Lady Gaga til at udlove en dusør på 500.000 dollar for at få sine hunde tilbage. Det svarer til tre millioner danske kroner.

Der er oprettet en e-mailadresse, hvor man kan henvende sig anonymt med oplysninger om de to franske bulldogs, Gustav og Koji.

En tredje hund, Miss Asia, løb fra stedet og blev senere fundet af politiet.

Popikonet, der ifølge Sky News er i færd med filmoptagelser i Italien for tiden, beder kidnapperen om at henvende sig og lade hende få hundene tilbage.

Politiet i Los Angeles oplyser, at hundelufteren blev skudt med et halvautomatisk våben på Sierra Bonita Avenue omkring klokken 21.40 lokal tid (torsdag klokken 06.40 dansk tid).

Derpå kørte gerningsmanden fra stedet i en hvid bil.

Den sårede hundelufter, der er en mand i 30'erne, er kun ramt af et enkelt skud, men er i kritisk tilstand, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Franske bulldogs er en dyr hunderace, der kan sælges for flere tusinde dollar.

Det er uklart, om den person, der har stjålet Lady Gagas to hunde, var klar over, hvem ejeren er, og om gerningsmanden bevidst gik efter popstjernens hunde.

/ritzau/dpa