Et af de mest kendte steder i Paris, det berømte museum Pompidoucentret, skal holde lukket i fire år fra 2023.

Det sker, fordi bygningen skal renoveres, meddeler den franske kulturminister.

Pompidoucentret blev åbnet i 1977, og tidens tand har krævet sit af den store bygning, der er tegnet af arkitekterne Renzo Piano fra Italien og britiske Richard Rogers. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dets indretning bærer præg af, at alle elementer, eksempelvis rørene til vand og varme samt rullefortovene, der bringer publikum op i bygningen, er forvist til ydersiden. Det skaber lys og luft til udstillinger inde i bygningen.

Pompidoucentrets forside. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Pompidoucentrets forside. Foto: LOIC VENANCE

Der er en mængde af blå ventilationsrør, grønne vandrør, gule rør til de elektriske ledninger og røde elevatorer på ydersiden.

»Der stod to muligheder åbne,« fortæller kulturminister Roselyne Bachelot til avisen Figaro:

»Den ene betød, at renoveringen skulle foregå, mens bygningen var åben. Den anden, at den blev lukket helt, mens man arbejdede. Jeg valgte den anden mulighed, fordi det betød, at museet var lukket i kortere tid, og så var det en smule billigere,« tilføjede hun.

Det betyder også, at renoveringen kan være færdig, når museet i 2027 kan fejre 50-års jubilæum.

Alle installationer er udført uden på bygningen, som dette rullefortov. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Alle installationer er udført uden på bygningen, som dette rullefortov. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Det er ikke første gang, at Pompidoucentret lukker sine døre for offentligheden. Det var lukket fra marts til juni grundet coronapandemien, og det lukkede igen i slutningen af oktober af samme årsag.

Bygningen fik en masse kritik, da den først stod færdig, men den er siden blevet et velkendt sted for elskere af moderne kunst i den franske hovedstad.

Mere end 3,2 millioner mennesker besøgte museet i 2019 – før coronavirussen begyndte at røre på sig.