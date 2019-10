Pence og Pompeo er i Tyrkiet for at tale med Erdogan, men meget tyder på, at han fortsætter sin offensiv.

USA's vicepræsident, Mike Pence, er torsdag draget til Tyrkiet i et forsøg på at overtale den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at indstille sin offensiv i Syrien.

Men de amerikanske - og alle andres - opfordringer til at stoppe angrebene på de kurdiske områder i Syrien falder tilsyneladende for døve øren.

Tyrkiske embedsmænd siger forud for mødet, at offensiven vil fortsætte uanset hvad.

Erdogan har da også sagt, at Tyrkiet ikke er bekymret over udsigten til flere mulige sanktioner fra USA og EU som reaktion på offensiven mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien.

Den tyrkiske præsident har fastslået, at han ikke vil forhandle med de kurdiske militser.

Ud over Pence er også den amerikanske forsvarsminister, Mike Pompeo, i Tyrkiet.

Ingen af dem udtalte sig, inden de gik ind til mødet med Erdogan torsdag eftermiddag. Det er på forhånd ventet, at de vil gentage kravet om, at Erdogan stopper offensiven.

Pence landede på sit første besøg i Tyrkiet som amerikansk vicepræsident, få timer efter at præsident Donald Trump havde forsøgt at distancere sig til den alvorlige krise ved at sige, at det "ikke har noget med os at gøre".

Trump sendte i sidste uge et brev til Erdogan, hvor han advarer sin tyrkiske kollega om, at historien kan komme til at dømme ham hårdt. Samtidig truer han med at "ødelægge" Tyrkiets økonomi med sanktioner.

I brevet opfordrer Trump blandt andet Erdogan til "ikke at gøre noget dumt" og "ikke være et fjols".

Den tyrkiske tv-kanal CNN Türk rapporterer, at brevet blev "smidt i skraldespanden".

- Brevet, Trump sendte, fik ikke den effekt i Tyrkiet, som han forventede, for der var ikke noget i det at tage alvorligt, siger en tyrkisk embedsmand til Reuters.

Det var Trumps omstridte beslutning om at trække de amerikanske styrker ud af det nordøstlige Syrien, der banede vej for den tyrkiske offensiv. Den blev indledt 9. oktober.

Over 200 mennesker er dræbt, og op mod 300.000 er flygtet fra deres hjem i regionen.

Også fra Irak lyder der alvorlig bekymring for den tyrkiske offensiv i det nordøstlige Syrien. Den risikerer at undergrave den internationale indsats mod terror og grupper som Islamisk Stat, siger Iraks præsident, Barham Salih.

Det er afgørende ikke at give "terrorbander en chance for at forny deres aktiviteter", siger han torsdag under et møde med den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

- Særligt i lyset af at Irak stadig lider under de ødelæggende konsekvenser af Daesh's forbrydelser, siger Salih med brug af et andet navn for Islamisk Stat.

