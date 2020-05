De næste 120 dage kan Irak købe elektricitet fra Iran uden at risikere amerikanske sanktioner, siger Pompeo.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, glæder sig over regeringsdannelsen i Irak efter måneder med ustabilitet.

I en telefonsamtale har Pompeo ønsket premierminister Mustafa al-Kadhimi tillykke med den nye post.

USA vil "samarbejde for at give det irakiske folk den velstand og sikkerhed, de fortjener".

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Mike Pompeo ønsker USA at lette presset på den nye leder i Irak. Derfor giver Pompeo Irak 120 dages undtagelse fra USA's sanktioner mod alle, der indgår aftaler med Iran.

Det betyder, at Irak de næste fire måneder kan købe elektricitet fra Iran uden at risikere amerikanske straffeaktioner.

Initiativet er "et udtryk for vores ønske om at sikre de rette betingelser for succes," hedder det i en erklæring fra Pompeo.

Efterretningschef og tidligere journalist Mustafa al-Kadhimi overtog natten til torsdag premierministerposten i Irak, efter at landets nationalforsamling sent onsdag aften havde godkendt en ny regering.

Regeringsdannelsen kommer efter seks måneder uden en regering i Irak.

Tidligere premierminister Adel Abdul Mahdi, som har ledet en overgangsregering, trak sig sidste år, da tusindvis af demonstranter gik på gaden for at kræve flere job og en afsættelse af Iraks regerende elite.

Demonstranterne beskylder den politiske overklasse, der tog over, efter at USA væltede Saddam Hussein i 2003, for korruption, hvilket har lagt landets økonomi i ruiner.

Ifølge irakiske embedsmænd er Kadhimi et acceptabelt valg som premierminister for både USA og Iran, der begge kæmper om indflydelse i Irak. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/