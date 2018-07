USA's udenrigsminister og nordkoreanske Kim Yong-chol er enige om, at forhandlingerne skrider fremad.

Pyongyang. USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har lørdag indledt endnu en dag med forhandlinger i Nordkorea i et forsøg på at nå til enighed om, hvordan man får afviklet landets atomprogram.

Pompeo ringede lørdag morgen lokal tid til præsident Donald Trump for at give ham en opdatering på forhandlingerne.

Derefter satte Pompeo sig igen sammen med Kim Yong-chol, et højtstående medlem af Nordkoreas Arbejderparti og tidligere militær efterretningschef.

Kim Yong-chol anses for at være den nordkoreanske leder Kim Jong-uns højre hånd og spillede en nøglerolle i planlægningen af topmødet mellem Trump og Kim Jong-un i Singapore den 12. juni.

Ifølge Kim Yong-chol havde han og Pompeo "en meget seriøs diskussion om meget vigtige spørgsmål" fredag.

Den nordkoreanske embedsmand joker med, at den amerikanske udenrigsminister måske af samme årsag ikke har sovet så godt i nat. Det er første gang, at Mike Pompeo har overnattet i Pyongyang.

- Hr Kim, jeg har sovet fint. Og ja, vi havde nogle gode drøftelser i går. Det sætter jeg pris på, og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne i dag, siger Mike Pompeo.

Han gentager samtidig sin udtalelse fra fredag, om at Trump "arbejder for at sikre Nordkorea en lysere fremtid".

- Vores arbejde mod en fuldstændig atomafrustning og arbejdet med at opbygge et forhold mellem vores to lande er afgørende for en lysere fremtid for Nordkorea, siger Pompeo.

Besøget i Pyongyang er Pompeos tredje besøg i Nordkorea og det første siden topmødet mellem Kim Jong-un og Donald Trump.

På topmødet den 12. juni indvilgede Kim Jong-un i at "arbejde for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø".

Målet med Pompeos besøg i Pyongyang er at lægge en konkret plan for atomnedrustningen i Nordkorea. Det er ventet, at han vil præsentere et forslag til en tidsplan for nordkoreanerne.

Siden Mike Pompeo ankom til Nordkorea fredag morgen, har han også haft samtaler med landets udenrigsminister Ri Yong-ho.

Nordkorea har endnu ikke kommenteret, hvorvidt Pompeo skal mødes med Kim Jong-un i løbet af sit tredje besøg i landet.

/ritzau/Reuters