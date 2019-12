USA's udenrigsministerium har hidtil ikke villet samarbejde om rigsret mod Trump. Nu siger Pompeo noget andet.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger, at han med glæde vil vidne og fremskaffe dokumenter til en rigsretssag i Senatet mod præsident Donald Trump.

- Hvis det er passende og krævet af loven, siger han under et pressemøde. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ordene falder, mens medlemmerne af Repræsentanternes Hus et andet sted i byen er i gang med den sidste debat om en rigsretssag mod præsidenten.

Natten til torsdag dansk tid ventes den endelige afstemning om at indlede en rigsretssag mod republikaneren Trump. Det ønsker demokraterne, der har flertallet i forsamlingen.

- Jeg vil med glæde fremskaffe dokumenter, jeg vil med glæde vidne, siger Pompeo.

Ordene falder under et pressemøde sammen med den besøgende indiske udenrigsminister, Subrahmanyam Janishankar.

- Udenrigsministeriet har gjort det samme hele vejen igennem, og vi vil fortsætte med at gøre det, bedyrer han.

Pompeos ministerium har hidtil ignoreret stævninger fra Repræsentanternes Hus og tilbageholdt centrale dokumenter i sagen. Flere medarbejdere i udenrigsministeriet er blevet bedt om ikke at møde op og vidne i sagen.

Det har flere af dem trodset. Blandt dem den tidligere ambassadør i Ukraine, Marie Yovanovitch.

Trump anklages for at have forsøgt at afpresse Ukraine til at finde snavs om hans formodede demokratiske udfordrer ved præsidentvalget i 2020 Joe Biden.

Det har Yovanovitch og andre aktører i udenrigsministeriet og Det Hvide Hus bekræftet. Blandt dem Trumps personligt udpegede ambassadør til EU, Gordon Sondland.

Et andet anklagepunkt, som ventes vedtaget i Repræsentanternes Hus natten til torsdag, er, at Trump aktivt har forsøgt at lægge hindringer i vejen for sagens opklaring.

/ritzau/