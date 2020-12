Det er temmelig sikkert, at Rusland stod bag, siger udenrigsminister om cyberangreb på centrale organer i USA.

Det står "temmelig klart", at Rusland står bag det hidtil mest omfattende hackerangreb mod USA, siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

En lang række amerikanske ministerier og private organisationer er ramt. Der er meldinger om lignede cyberangreb i Europa og andre steder i verden.

- Der er gjort en betydelig anstrengelse for at bruge en software fra en tredjepart til ganske enkelt at indlejre en kode i den amerikanske regerings systemer, siger Pompeo i et interview til radiostationen Westwood One.

- Dette var en betydelig anstrengelse, og jeg mener, det er en sag, om hvilken vi nu temmelig klart kan sige, at det var russerne, der var involveret i denne aktivitet, forklarer han.

Pompeos chef, præsident Donald Trump, har været helt tavs om sagen, selv om den har været en topnyhed i USA den seneste uge.

Blandt de ministerier, der er blevet hacket, er energiministeriet, der har ansvar for USA's atomvåben.

Microsoft oplyste natten til fredag, at det har varslet over 40 kunder, der er ramt af den ondsindede software.

Ifølge sikkerhedseksperter er det et angreb, der sætter hackerne i stand til at sikre sig netadgang til centrale dele af regeringens systemer. Men det kan også ramme strømforsyningen og andre organer, der er vitale for det moderne samfund.

Hackerne har efter alt at dømme brugt en svaghed i et sikkerhedsprogram, der er udviklet af Texas-virksomheden SolarWinds. Det har været brugt af mange ministerier og organisationer.

/ritzau/AFP