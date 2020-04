Amerikanske embedsmænd mener, at Kina burde have meldt hurtigere ud om omfanget af virusudbruddet.

Det er for tidligt at tale om konsekvenserne for Kina, i kølvandet på det som, amerikanske embedsmænd mener, var en for langsom udmelding fra det kinesiske styre omkring omfanget af coronakrisen.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på et pressemøde i Det Hvide Hus sammen med præsident Donald Trump natten til torsdag dansk tid.

Det er ikke tid til gengældelse, men tid til klarhed og gennemsigtighed, siger Pompeo.

Kina har oplyst, at omkring 3300 mennesker i landet er døde som følge af virusset, der brød ud på et marked i millionbyen Wuhan i slutningen af sidste år.

Det tal har Donald Trump og andre embedsmænd dog sået tvivl om. De mener, at det reelle dødstal i Kina kan være langt højere sammenlignet med dødstallene i andre lande.

/ritzau/Reuters