Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da McDonald's i foråret vendte Rusland ryggen, trådte den russiske forretningsmand Aleksandr Govor hurtigt til.

For hans landsmænd skulle ikke undvære fastfood-burgere. Og det kommer de heller ikke til. Men foreløbigt bliver de altså serveret uden pomfritter som tilbehør.

Landet er nemlig endt i en regulær pomfritkrise.

Og det er der angiveligt to forklaringer på, skriver Reuters.

Den ene af en fejlslagen russisk kartoffelhøst. Og den anden er Vestens uvilje mod Rusland i kølvandet på invasionen i Ukraine.

Selvsamme uvilje, der altså fik McDonald's til at droppe sine forretninger i landet i første omgang.

Lad os starte dér.

Egentlig havde McDonald's tilstedeværelse i Rusland i mange år været symbol på, at landet og resten af Vesten havde nærmet sig hinanden.

Det letgenkendelige gyldne måge-logo er nu erstattet med et i grøn, rød og orange. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Vis mere Det letgenkendelige gyldne måge-logo er nu erstattet med et i grøn, rød og orange. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Faktisk åbnede den amerikanske fastfoodkæde sin første biks i Moskva, dengang det stadig hed Sovjetunionen, og varslede dermed en afrunding af Den Kolde Krig.

Men i marts 2022 besluttede McDonald's altså midlertidigt at lukke sine forretninger i landet. De godt 62.000 medarbejdere fik dog stadig deres løn.

To måneder senere valgte fastfood-giganten som så mange andre virksomheder at trække sig ud af landet. Og dermed drejede man nøglen om på sine næsten 850 restauranter.

Aleksandr Govor stod dengang klar til at overtage, og i juni åbnede så erstatningen Vkusno & Tochka, som oversat til dansk betyder 'lækkert og intet andet'.

Administrerende direktør Oleg Paroev lovede dengang, at man ville opretholde samme kvalitet som McDonald's – hvis ikke endda højne den.

Men hvis man mener, at pomfritter hører sig til, når man bestiller burger, må direktøren siges at have fortalt sig.

For medarbejderne i Vkusno & Tochka oplever lige nu udfordringer, når det kommer til at lange de salte snacks over disken.

»Grundet begivenhederne nægter flere udenlandske virksomheder – heriblandt alle de største pomfritproducenter – at levere til Rusland,« fortæller Oleg Paroev ifølge Reuters.

Dermed forventer man altså ikke at kunne servere pomfritter før til efteråret.