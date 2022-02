Polen har hele vejen igennem meddelt, at de var klar til at hjælpe Ukraine i denne nødsituation.

Polakkerne står med åbne arme og er klar til at modtage hundredtusindvis af flygtninge fra Ukraine. Det sagde Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, til tyske medier søndag.

Ifølge den polske regering har flere end 110.000 personer fra nabolandet Ukraine allerede søgt i sikkerhed i Polen de seneste dage, efter at Rusland invaderede Ukraine torsdag.

Og mange er allerede blevet indlogeret i lejre ved den ukrainske grænse i byen Przemyśl. Det viser billeder fra lejren.

Foto: presse-fotos.dk

Billederne viser, at der er gang i madlavningsgryderne og store mængder mad og vand står klar i telte.

Przemyśl ligger få kilometer fra den ukrainske by Lviv, der er blevet knudepunktet for ukrainere, som forsøger at flygte ud af landet.

Ikke alle ukrainere har lov til at forlade det krigshærgede land.

Alle mænd i den »kampdygtige alder« mellem 18 og 60 år er beordret til at blive, så de kan mobiliseres i kampen mod de russiske styrker, hvis det skulle blive nødvendigt.

Foto: presse-fotos.dk

Derfor er det ifølge flere medier næsten udelukkende kvinder, børn og ældre mennesker, der søger mod landets grænser for at slippe væk.

På den ukrainske side af grænsen til Polen er der ifølge den polske regering ankommet så mange mennesker, at de må vente på at få lov til at krydse grænsen.