En polsk organisation, der kæmper for retten til abort, modtog adskillige opkald efter nyhed om grænselukning.

Det har ført til bekymring blandt en lang række polske kvinder, at Polen - ligesom flere andre europæiske lande - delvist har lukket sine grænser for at begrænse udbruddet af coronavirus.

Årsagen er, at kvinderne derfor ikke kan rejse til udlandet for at få en abort.

Der er strenge krav til abort i det primært katolske Polen. Det er kun tilladt, hvis der er tale om fostermisdannelser, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis moren er i livsfare.

Selv i de tilfælde kan det være svært at få udført en abort i landet, hvor læger kan afvise at udføre en abort, hvis det strider mod deres religiøse overbevisning.

En polsk organisation ved navn Aborcyjny Dream Team oplyser, at den blev kimet ned, efter at den polske regering annoncerede landets grænselukning.

Opkaldene kom fra kvinder, der var bekymrede for, at de nu ikke ville kunne besøge klinikker i udlandet, hvor de skulle have foretaget en abort.

- Det er forfærdeligt at skulle fortælle en kvinde, at hun ikke kan tage til udlandet og få en abort på grund af pandemien, siger Natalia Broniarczyk, der står i spidsen for organisationen, der kæmper for retten til abort.

I de første par dage efter den annoncerede grænselukning i sidste uge talte hendes organisation med mere end hundrede kvinder. Til sammenligning ringer ti eller færre typisk i løbet af en dag, fortæller hun.

I Polen er 425 personer hidtil blevet bekræftet smittet med coronavirus. Fem personer har mistet livet som følge af smitte. Det viser tal lørdag fra det amerikanske Johns Hopkins University, der følger udbruddet tæt.

/ritzau/Reuters