Forskere skal undskylde beskrivelse af borgmesters mulige indblanding i massakre under Anden Verdenskrig.

To fremtrædende historikere i Polen skal undskylde for deres fremstilling af en borgmesters handlinger under Nazitysklands besættelse af Polen i Anden Verdenskrig.

Det har en domstol i Polens hovedstad, Warszawa, bestemt tirsdag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Undskyldningen skal de give til borgmesterens niece Filomena Leszczynska, som rejste sagen om bagvaskelse mod de to forskere.

I bogen skriver de to professorer, at borgmesteren kan have været indblandet i en lokal massakre, som tyske soldater begik mod 22 jøder.

Niecen siger, at det var helt modsat. Hendes onkel hjalp faktisk jøder og var en helt. Men "udeladelser" og "metodiske fejl" i bogen har skadet onklens omdømme, mener hun.

Og retten vurderer altså, at de to forskere skylder hende en undskyldning.

De skal dog ikke betale en erstatning på 165.000 kroner, som niecen forlangte.

Dommen er ikke endelig og kan derfor ankes.

Historikerne har skrevet bogen "Natten uden ende". Den dokumenterer tilfælde, hvor katolske polakker deltog i folkedrab på jøder under Nazitysklands besættelse af Polen i Anden Verdenskrig.

/ritzau/