En kineser, der ifølge polsk tv arbejder for it-selskabet Huawei, er en af to, der er anholdt for spionage.

Polens sikkerhedstjeneste har anholdt en kineser og en polak på mistanke om spionage, skriver det polske nyhedsbureau PAP.

Den kinesiske statsborger er ansat i it-giganten Huawei, rapporterer den polske tv-station TVP.

Sikkerhedstjenesten bekræfter anholdelserne, men sætter ikke umiddelbart navn på det firma, den anholdte kineser arbejder for.

- Den kinesiske statsborger er en forretningsmand, der arbejder i en større elektronikvirksomhed. Polakken er en person, der er kendt i kredse, der har at gøre med cybervirksomhed, siger Maciej Wasik, der er vicedirektør i sikkerhedstjenesten, til PAP.

Polsk tv oplyser desuden, at sikkerhedstjenesten har ransaget Huaweis kontor fredag. Det samme er sket i det polske teleselskab Orange.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra Huawei. Men Orange bekræfter, at den polske sikkerhedstjeneste fredag har indsamlet materiale om en af selskabets ansatte.

I flere vestlige lande er der skepsis over for Huawei.

Amerikanske efterretningstjenester mistænker, at Huaweis telefoner og andet udstyr kan bruges til spionage. Det har Huawei flere gange afvist, og der er heller ikke fremlagt beviser for påstanden.

Torsdag meddelte Norge, at man overvejer at udelukke den kinesiske telegigant fra at byde på en kommende udbygning af mobilnettet.

- Norge deler USA og Storbritanniens bekymringer og er bekymret for, at private og statslige aktører i Norge er udsat for spionage, sagde justitsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

I Danmark fik den norske melding SF til at udtrykke bekymring for en mulig risiko ved at lade Huawei byde ind på mobiludbygningen i Danmark.

