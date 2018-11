Polens præsident og regeringsleder vil fejre uafhængighedsdag side om side med nationalister.

Den polske premierminister og præsident vil søndag fejre 100 året for landets seneste uafhængighed ved at deltage i et optog i Warszawa, der er arrangeret af en bevægelse på den yderste højrefløj med rødder i 1930'ernes antisemitiske miljø.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge Michar Dworczyk, der er leder af premierminister Mateusz Morawieckis kontor, deltager både Morawiecki og præsident Andrzej Duda.

Optoget er en øm tå i Warszawa, og onsdag forbød byens borgmester optoget. Torsdag blev den beslutning erklæret ugyldig af en domstol, der mener, at det vil være et brud på forsamlingsretten.

Både arrangørerne bag optoget og optogets indhold er kendt fra tidligere år. Bevægelsen bag hedder på engelsk National Radical Camp. Den stammer fra udbrydere af radikale elementer af nationalistiske partier i 1930'erne.

Hovedarrangøren bag optoget, Robert Bakiewicz, har tidligere i år arrangeret en demonstration foran præsidentens palads. Her kaldte Bakiewicz jøder for en "femte kolonne" i Polen - en betegnelse for en gruppe, der forsøger at undergrave et land indefra.

Ved optoget råbte deltagere, at Duda, der ikke er jøde, burde "smide sin jarmulke" og skrive under på en Holocaust-lov, der havde bragt Polen på kant med Israel.

Også sidste år blev et optog arrangeret for at markere 99 året for Polens seneste genfødsel.

Her blev det noteret af blandt andet EU-Parlamentet, at der var bannere med slogans såsom "et hvidt Europa af broderlige nationer".

Optoget og regeringsledelsens deltagelse har vakt uro blandt nogle af de kræfter, der bekæmpede kommunismen i Polen.

Wladyslaw Frasyniuk, der var en af de prominente medlemmer af bevægelsen Solidaritet, har kaldt regeringens deltagelse ved optoget for et forsøg på at tække "banditter" og "fascister".

Det nuværende Polen blev født med Første Verdenskrigs afslutning, da de tre riger, der indtil da havde delt Polen - Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland - i forskellige grader kollapsede.

