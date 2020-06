Den polske premierminister håber amerikanske soldater, som skal trækkes ud af Tyskland, flyttes til Polen.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, siger lørdag, at han håber en del af de amerikanske soldater, som skal trækkes ud af Tyskland, kan blive flyttet til Polen.

USA's præsident, Donald Trump, vil trække 9500 soldater ud af Tyskland.

Det siger en amerikansk embedsmand, der ikke ønsker at stå frem med navn.

Ifølge embedsmanden er beslutningen et resultat af måneders arbejde af den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, og har intet at gøre med spændinger mellem forbundskansler Angela Merkel og Trump.

Gennemføres tilbagetrækningen vil det reducere antallet af amerikanske soldater i Tyskland fra de nuværende 34.500 til 25.000.

- Jeg har en stærk forhåbning om, at der som en følge af alle de drøftelser, som vi har ført, vil blive truffet beslutning om at rykke en del af de amerikanske soldater, som skal flyttes fra Tyskland, til Polen, siger Morawiecki til radiostationen RMF24.

- Beslutningen ligger nu hos amerikanerne, siger han.

Flere steder i Europa vil det sandsynligvis føre til bekymring vedrørende USA's involvering og interesse i kontinentet.

Merkel har med et afbud nemlig været en hindring for Trumps planer om at være vært for et fuldstændigt G7-topmøde denne måned.

En anden højtstående embedsmand i Washington siger, at de 9500 soldater vil blive sendt til andre steder: Nogle til Polen, nogle til andre allierede lande og nogle til USA.

Han uddyber, at der ikke i lige så høj grad er brug for en større styrke i Tyskland på grund af større udgifter til forsvar blandt landene i militæralliancen Nato.

Senator Jack Reed, den øverste fra Demokraterne i Senatets militærudvalg, kalder beslutningen "smålig og urimelig".

Andrew Weiss fra tænketanken Carnegies Fond for International Fred mener, at det er en "stor gave" til Rusland.

- Med et ødelæggende slag viser Trump endnu engang, at vores alliancer er intet mere end et stykke politisk legetøj for ham, skriver Weiss på Twitter.

Trump har blandt andet presset på for øgede forsvarsudgifter i Tyskland.

Han har også beskyldt den tyske regering for at være en russisk "fange" på grund af afhængighed af Rusland energipolitisk.

Omkring 17.000 civile ansatte støtter de amerikanske soldater i Tyskland. Det antages, at USA har atombomber i Tyskland.

/ritzau/Reuters