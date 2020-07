Præsident Andrzej Duda sikrede sig i weekenden fem år mere på posten, men oppositionen anfægter nu resultatet.

Det sidste punktum er tilsyneladende ikke sat efter weekendens præsidentvalg i Polen.

Her sikrede præsident Andrzej Duda sig fem år mere på posten med en særdeles snæver valgsejr over modkandidaten, Rafal Trzaskowski, fra partiet Borgerplatformen.

Fire dage efter valget har oppositionspartiet dog nu valgt at bestride resultatet valget.

- Vi har anmodet om at få erklæret valget ugyldigt. Dette valg har ikke været lige. Det var uærligt, siger leder af Borgerplatformen Borys Budka ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hele statsapparatet har brudt loven ved at støtte Duda, tilføjer Borys Budka.

Andrzej Duda vandt valget med 51 procent af stemmerne mod 49 procent til Trzaskowski.

Appellen fra Borgerplatformen er blandt andet baseret på 2000 klager om "uregelmæssigheder" ved stemmeafgivelsen.

Klagerne omhandler blandt andet problemer med stemmeregistreringer, stemmesedler, der ikke er sendt ud i tide, og problemer med at stemme fra udlandet.

Barbara Nowacka, som er medlem af en koalition i oppositionen, der har indgivet klagen, siger, at valget blev afgjort på et uretfærdigt grundlag.

- En af grundene til, at jeg indbringer denne protest mod valget i dag, er, at magthaverne skal vide, at borgerne holder øje med dem, siger hun.

- Hvis vi lader dette passere i dag, så vil de stramme skruen endnu mere næste gang, tilføjer hun.

Elzbieta Witek, der er leder af underhuset i det polske parlament og medlem af regeringspartiet Lov og Retfærdighed, forklarer, at appellen vil blive behandlet.

- Men jeg tror ikke, at nogen form for appel kan få indflydelse på resultatet af valget, understreger hun.

/ritzau/