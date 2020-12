Vicepremierministeren i Polen mener, at EU-lande kan lande budgetaftale fredag efter melding om nyt kompromis.

Det tyske EU-formandskab er sammen med Polen og Ungarn nået frem til et kompromis i en strid om EU's næste syvårsbudget, siger Polens vicepremierminister til nyhedsbureauet Bloomberg.

De to øvrige lande har ikke bekræftet noget officielt, og et kompromis vil skulle have opbakning fra samtlige 27 medlemslande og EU-Parlamentet.

Det er uklart, hvad kompromisset består i. Men spliden bunder i, at flertallet af lande kræver, at udbetalinger fra budgettet betinges med, at modtagerlandet efterlever fælles værdier og retsstatsprincipper.

Det har Ungarn og Polen hidtil sagt nej til.

- Indtil videre har vi en aftale mellem Warszawa, Budapest og Berlin, siger vicepremierminister Jaroslaw Gowin onsdag ifølge Bloomberg til journalister i Warszawa.

Budgettet og en tilhørende genopretningsfond, der samlet er på mellem 13.500 og 14.000 milliarder kroner, skulle gælde fra 1. januar 2021 og syv år frem.

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag i Bruxelles. Her vil de forsøge at indgå aftale om et 2030-reduktionsmål for udledning af drivhusgasser. Men det vil være svært uden en budgetaftale.

Den polske minister siger, at han håber, at landene kan blive enige om budgettet på fredag.

