Polens forfatningsdomstol konkluderer, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Forfatningsdomstolen i Polen har besluttet, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er der banet vej for en yderligere stramning af Polens abortlovgivning, der i forvejen er en af Europas mest restriktive.

Med torsdagens afgørelse i Polens øverste domstol kan ændringen hurtigt blive til gældende lov. Det kræver blot en underskrift fra præsident Andrzej Duda.

Når det sker, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er resultat af voldtægt, incest, eller hvis den udgør en trussel mod morens liv eller helbred.

Ønsket om at stramme lovgivningen kommer fra landets store regeringsparti PiS (Lov og Retfærdighed).

PiS har lovet polakkerne at forsvare det, som partiet anser for at være nationens traditionelle katolske værdier.

Partiet har længe forsøgt at stramme lovens paragraffer omkring fostre med misdannelser.

Bartlomiej Wroblewski, der er medlem af parlamentet for PiS, mener, at abort af misdannede fostre skal sidestilles med aktiv dødshjælp.

- Aktiv dødshjælp kan ikke retfærdiggøres med et argument om, at en uhelbredeligt syg person vil få et ubehageligt liv, siger han.

Forslag om yderligere stramninger af abortloven er blevet mødt med modstand i store dele af befolkningen og i oppositionen.

Oppositionen har i den forbindelse kritiseret forfatningsdomstolen for at handle på vegne af PiS.

Domstolen skal tjene som et uvildigt organ, men de fleste dommere i domstolen er udpeget af PiS.

Abortaktivister i Polen siger, at adgangen til abort er blevet gradvist indskrænket - også i de sager, der på papiret er lovlige.

Mange læger holder således fast i deres ret til at nægte at udføre en abort på baggrund af religiøs overbevisning.

