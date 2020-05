Der er stadig flere løse ender og ubesvarede spørgsmål, end der er svar i sagen om Anne-Elisabeth Hagen. Blandt andet: Hvad skete i månederne op til, at hun forsvandt?

Derfor er der også adskillige grene i norsk politis efterforskning af sagen. Eksempelvis har de - sideløbende med afhøringer af Anne-Elisabeth og Tom Hagens omgangskreds - foretaget en elektronisk efterforskning.

Igennem denne del af efterforskningen, har de fundet de mest konkrete spor i forhold til en eventuel planlægning af den 68-årige kvindes forsvinding og død, skriver Dagbladet.

Allerede i oktober sidste år fortalte politiet mediet, at de havde fundet, hvad de mente var forberedende handlinger knyttet til løsepengekravet på 90 millioner norske kroner i kryptovaluta, som blev fremsat i det trusselsbrev, som Tom Hagen fandt efter sin konens forsvinding.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra hende og Tom Hagens fælles hjem på Sloraveien 4 på Fjellhamar den 31. oktober 2018. Foto: Terje Bendiksby

Forberedende handlinger, som politiet fortalte, at de kunne spore så langt tilbage som til først på sommeren 2018 - et halvt år før den 68-årige kvinde forsvandt.

Da denne afsløring af, at der med stor sandsynlighed lå mindst seks måneders planlægning bag Anne-Elisabeth Hagens forsvinding, kom frem, havde politiet allerede meldt ud, at de mente, det var sandsynligt, hun var blevet dræbt.

De holdt dog dengang tæt om, hvem de så som en mulig gerningsmand.

Mandag har Dagbladet forsøgt at spørge politiet, om forberedelsen knyttet til kryptovalutaen er de første forberedende handlinger, som deres efterforskning har afsløret.

Anne-Elisabeth Hagen har været sporløst forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Dog har det ikke været muligt at få et svar. I stedet har de talt med den tidligere leder af voldsafdelingen i politiet i Oslo, Finn Abrahamsen, som fortæller, han er overbevist om, at drabet har været planlagt længe - uanset hvem der står bag.

»Nogen bestemmer sig for at skille sig af med hende og tænker på, hvordan de skal gøre dette uden selv at blive mistænkt,« siger han blandt andet til mediet og tilføjer:

»På nettet finder man meget info. Her kan gerningspersonen have fået kontakt med folk, som kan bistå i gennemførelsen af en sådan operation.«

Med løsepengekravet, som blev fundet i Hagen-boligen, var der instrukser om kommunikation via Bitcoin. Der blev ifølge VG oplyst 12 koder, som kun 'kidnapperen', og den der har læst brevet, ville forstå som: 'Jeg bekræfter, at jeg vil betale.'

Tegning af Tom Hagen og forsvarsadvokat Svein Holden Foto: Fedor Sapegin

Finn Abrahamsen mener dog, at det er den manglende opfølgning fra kidnapperen(e)s side, der fik politiet til at skifte spor og behandle sagen som en mordsag fremfor en kidnapningssag.

Han påpeger nemlig, at en kidnapper i vanlig fald ville være optaget af at få udbetalt pengenene, mens det i denne sag har været meget vanskeligt for politiet at komme i kontakt med modparten.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018 fra parrets fælles hjem i Lørenskog få kilometer øst for Oslo. Det eneste spor var et brev, der indeholdt et krav om løsepenge. Et brev som norsk politi mener, var bluf.

Politiet mener nemlig, at sagen bærer præg af tydelig planlagt vildledning, og undervejs som andre hypoteser er blevet svækket er politiet mistanke mod Tom Hagen blevet styrket. Derfor er han nu sigtet for drab på sin kone gennem 49 år.