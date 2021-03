Hundredvis af demonstranter er søndag gået på gaden i Grækenland, efter at ung mand blev slået af betjent.

Politi og demonstranter er søndag aften stødt sammen i Grækenlands hovedstad, Athen.

Det sker, efter at flere videoer af en politibetjent, der slår en mand under en patruljering, der skulle sikre, at folk overholder byens coronanedlukning, er gået viralt på internettet.

Politiet har brugt tåregas for at sprede omkring 500 mennesker, der har samlet sig på et torv i den sydlige forstad Nea Smyrni for at protestere mod episoden, der udspillede sig samme sted tidligere på dagen.

På videoer fra hændelsen kan man se, hvordan en betjent slår en ung mand hårdt med en knippel på et torv.

Undervejs råber den unge mand blandt andet, at han "er i smerter". Samtidig udtrykker flere tilstedeværende personer forargelse over, hvordan politiet opfører sig, da der også er flere børn til stede.

Det pågældende torv er et populært forsamlingssted for familier i området.

Politiet har forklaret, at det tidligere søndag sendte en motorcykelpatrulje til stedet for at undersøge, om folk overholdt coronarestriktioner, da der havde været adskillige klager omkring, at folk brød reglerne.

Politiet siger også, at betjentene blev angrebet af cirka 30 personer, da de ankom til torvet, og at to betjente blev såret. 11 personer blev tilbageholdt under aktionen.

Der er siden blevet indledt en intern undersøgelse mod betjenten fra videoen. Det tilføjer politiet i en udtalelse.

Episoden har også vakt vrede blandt Grækenlands oppositionspolitikere. De beskylder politiet for uprovokeret brug af vold.

- Dette land har en regering, der har mistet kontrollen over pandemien totalt, og det eneste den kan finde ud af, er - helt ifølge planen - at bruge en fast hånd, siger Syriza-leder Alexis Tsipras.

Talskvinde for regeringen Aristotelia Peloni beskylder omvendt oppositionen for at give næring til de politiske spændinger i landet.

