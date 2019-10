Der er erklæret undtagelsestilstand i Ecuador i Sydamerika, hvor Udenrigsministeriet nu råder danskere i landet om at udvise ekstra forsigtighed.

Det lokale politi er mærkbart tilstede i gadebilledet for at kontrollere uroligheder, der har resulteret i næsten 370 arresterede på blot to dage ifølge Reuters.

Fra højlandets hovedstad Quito til kystbyen Guayaquil har taxa-, bus- og lastbilchauffører nægtet at arbejde torsdag og fredag.

Demonstranter har indtaget gadebillederne i massive mængder og mødt et politi i stærk beredskab. Det kaldes den værste urolighed i flere år.

Årsagen til urolighederne skyldes højere priser på brændstof, foranlediget af en politisk beslutning fra Ecuadors præsident Lenin Moreno's regering.

Moreno har sat en definitiv stopper for et statstilskud til brændstof som en del af en finanspolitisk reform, der skal forsøge at stimulere økonomien i olienationen, men som resulterer i stigende diesel- og benzinpriser.

Landet er i gæld til Den Internationale Valutafond, der har afkrævet strukturelle ændringer i landets økonomi ifølge Reuters.

Demonstranter står ansigt til ansigt med politiet under strejken, der tager transportbranchen i forsvar. Foto: RODRIGO BUENDIA Vis mere Demonstranter står ansigt til ansigt med politiet under strejken, der tager transportbranchen i forsvar. Foto: RODRIGO BUENDIA

Ecuadorianerne er vrede over beslutningen om at fjerne statsstøtten til brændstof, der har eksisteret i loven i flere årtier.

Billeder fra Quito viser politiet i fuld uniform med skjold, rejste gevær og tåregas.

Myndigheder beretter om, at 59 politibetjente er kommet til skade som følge af urolighederne.

Borgerservice råder danskere i landet til at undgå større forsamlinger og udvise generel forsigtighed, skriver Udenrigsministeriet på Twitter.

Knap 370 personer er arresteret som følge af demonstrationerne. Foto: DANIEL TAPIA Vis mere Knap 370 personer er arresteret som følge af demonstrationerne. Foto: DANIEL TAPIA

Samtidig har flere store luftfartsselskaber været nødt til at ændre på ruterne ind og ud af landet.

KLM, American Airlines og Air France har ændret flyruter til Quito, fordi demonstranter har blokeret veje ind til og væk fra lufthavnen.

Præsident Moreno afviser at trække beslutningen tilbage for at sætte en stopper for uroen i landet, og det har blot givet demonstranterne incitament til at fortsætte.

Demonstranterne opfordrer til en national strejke på tværs af hele Ecuador den 9. oktober. Undtagelsestilstanden varer i 60 dage og gælder hele landet.