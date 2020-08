Et af de største amerikanske stjerneskud på den politiske himmel er den unge Alexandria Ocasio-Cortez.

Men det kan nærmest ikke ses i forbindelse med partiets nationale konvent, som løber af stablen i disse dage. 'AOC', som hun kaldes, har nemlig kun fået 60 sekunders taletid. Men en helt anden detalje har stjålet opmærksomheden.

For at begynde med de 60 sekunder, så har de udløst en voldsom debat internt i partiet, hvor kritikere mener, at Demokraternes progressive venstrefløj, som Ocasio-Cortez er en del af, tildeles alt for lidt taletid på den store scene.

Alligevel er der kommet en ganske rørende historie ud af hele balladen.

Umiddelbart har Ocasio-Cortez, som man kan læse B.T.s portræt af her, selv taget de 60 sekunders taletid – som i øvrigt er optaget på forhånd – med godt mod.

Da en politisk journalist på Business Insider delte nyheden på Twitter, greb Ocasio-Cortez muligheden.

Hun retweetede med et citat fra den kendte sorte amerikanske borgerrettighedsforkæmper Benjamin Mays, hvor han beskriver, hvordan et minut kan være af største vigtighed.

Det lyder:

'I only have a minute.

Sixty seconds in it.

Forced upon me, I did not choose it,

But I know that I must use it.

Give account if I abuse it.

Suffer, if I lose it.

Only a tiny little minute,

But eternity is in it.'

Alexandria Ocasio-Cortez fik sig en seriøs overraskelse på Twitter for få dage siden. Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Alexandria Ocasio-Cortez fik sig en seriøs overraskelse på Twitter for få dage siden. Foto: CAITLIN OCHS

Det smukke digt og den måde, Alexandria Ocasio-Cortez valgte at gribe nyheden om, at hun 'kun' fik 60 sekunders tale til konventet, endte dog ikke med at blive det, der optog mange personer på sociale medier.

Det var et af de svar, Ocasio-Cortez modtog fra en profil uden ansigt.

Profilen har navnet 'mjacobs' og har få tusinde følgere – men har formentlig høstet flere, efter det følgende skete:

Kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez ankommer til Gallamiddag i anledning af World Mayors Summit på Christiansborg, torsdag den 10. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez ankommer til Gallamiddag i anledning af World Mayors Summit på Christiansborg, torsdag den 10. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest

Helt kort i et svar til den politiske superstjerne skrev 'mjacobs':

'Du klarer det her. Husker du alle de digte, vi læste op sammen i 2. klasse? Det var forberedelse til dette øjeblik. Du klarer det her.'

Det fik Ocasio-Cortez' opmærksomhed.

Der var nemlig tale om kongresmedlemmets tidligere lærer i folkeskolen – 2. klasse for at være mere præcis.

Svaret fra den næsten anonyme profil høstede hurtigt titusindvis af likes. Og ikke mindst et begejstret svar fra den politiske profil:

Ms. Jacobs! Is that you?!



Yes, I do remember the poems we recited in second grade! You prepared me perfectly for this moment.



Thank you for teaching me, encouraging my growth, and believing in me as a child — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 12, 2020

'Fru Jacobs, er det dig?!' skrev Ocasio-Cortez og fortsatte:

'Ja, jeg husker de digte, vi læste højt i 2. klasse. Du forberedte mig perfekt til det her øjeblik. Tak for at lære mig, opmuntre min vækst og for at tro på mig som barn,' lød det efterfulgt af et lilla hjerte.

Den kommentar fik hurtigt mere end 80.000 likes. Og ikke længe efter bekræftede 'mjacobs', at hun var fru Jacobs, Ocasio-Cortez' lærer fra skoletiden.

Dermed fik kritikerne hurtigt noget andet at bruge tiden på end at kritisere de 60 sekunders taletid.