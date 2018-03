An Hee-Jung var spået som Sydkoreas næste leder. Men han forlader politik efter MeToo-afsløring om voldtægt.

Seoul. En lysende stjerne i Sydkoreas regeringsparti er pludselig blevet slukket på den politiske stjernehimmel, efter hans sekretær har beskyldt ham for at have voldtaget hende flere gange.

An Hee-jung er medlem af det regerende Demokratiske Parti. Han var indtil tirsdag guvernør i provinsen Chungcheong og en af frontløberne ved sidste års præsidentvalg i Sydkorea.

Han var spået store chancer for at blive landets leder i 2022.

Politiet siger, at det undersøger beskyldningerne mod An.

I første omgang udsendte Ans kontor tirsdag en erklæring, hvor det hed, at sex mellem ham og sekretæren, Kim Ji-eun, var uden tvang.

Men få timer senere lavede han et opslag på Facebook, hvor han kaldte den første erklæring usand.

I stedet skrev han, at han ville træde tilbage som guvernør og helt forlade det politiske liv.

- Jeg siger undskyld til alle og især Kim Ji-eun. Alt var min fejl, skrev han.

Mange ser indrømmelsen som et gennembrud for MeToo-bevægelsen i Sydkorea. Al snak om seksuelt misbrug har hidtil været tabu i det offentlige rum i Sydkorea.

MeToo-kampagnen udspringer af et opgør med krænkelser og sexisme i filmbranchen i Hollywood.

Kim fortalte mandag aften sydkoreansk tv, at hun blev seksuelt chikaneret af An og voldtaget fire gange inden for et år.

- An talte for nylig til mig om den stigende opmærksomhed om MeToo-bevægelsen, og han så ud som om, han var nervøs, og han spurgte mig, om jeg var okay. Så sagde han, at han var ked af det, fortæller hun.

Men det afholdte ham ikke fra at voldtage hende en gang mere, sagde hun.

/ritzau/Reuters