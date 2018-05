Han blev opfattet som et politisk stjerneskud med potentiale til at gå efter præsidentposten, men alt tyder nu på, at guvernør i staten Missouri, Eric Greitens, er færdig i amerikansk politik.

Tirsdag offentliggjorde Greitens, at han trækker sig fra sin post og ikke stiller op til det kommende midtvejsvalg, skriver Washington Post.

Hans nødtvungne exit fra embedet sker efter, at han har indrømmet utroskab og siden er blevet beskyldt for seksuelle overgreb.

»Jeg er ikke perfekt, men jeg har ikke brudt nogen love,« lød det i en kort meddelelse fra Eric Greitens.

Eric Greitens blev set som et poltiske stjerneskud, men hans agtelse er siden falmet så meget, at han nu træder tilbage fra sin guvernørpost. Foto: MICHAEL THOMAS Eric Greitens blev set som et poltiske stjerneskud, men hans agtelse er siden falmet så meget, at han nu træder tilbage fra sin guvernørpost. Foto: MICHAEL THOMAS

Den gevaldige nedtur for den 44-årige politiker begyndte, da hans frisør beskyldte ham for seksuelle overgreb begået i marts 2015, da hun besøgte hans hus.

Ifølge frisøren blev hun bundet fast med tape til motionsudstyr i huset, hvorefter hun fik bind for øjnene. Derefter begyndte Eric Greitens at kysse hendes mave, lyder det i en rapport, som er resultatet af en undersøgelse igangsat af Repræsentanternes Hus.

Ifølge den 24-sider lange rapport, har frisøren fortalt, at hun græd og bad ham om at stoppe. Da han ifølge beskyldningerne tog sin penis frem, så hun sig tvunget til at give oralsex, for at hun kunne forlade huset.

»Det føltes som samtykke, men nej, jeg havde ikke lyst til det,« er hun citeret for at sige i rapporten ifølge New York Times.

Eric Greitens, der blev valgt i 2016 og indtog guvernørposten i 2017, har afvist beskyldningerne og sagt, at der var tale om en gensidig forståelse om sex.

44-årige Greitens er tidligere elitesoldat fra Navy SEAL, han har arbejdet frivilligt for den verdenskendte nonne Moder Teresa og har slået sig op på at være et familiemenneske. Men den slibrige frisør-sag har ført til et politisk pres mod, at han skulle gå af for ikke at skade det republikanske parti forud for midtvejsvalget i november.