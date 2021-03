Hviderusland får ikke lov at stille op ved dette års Eurovision, fordi landets sangbud var for politiske.

Hviderusland er blevet udelukket fra det europæiske melodigrandprix, Eurovision, i maj.

Det sker, efter at landet for anden gang i træk ikke har formået at sende en sang ind, der lever op i konkurrencens krav om at være apolitisk.

European Broadcasting Union (EBU), der organiserer festlighederne, siger fredag i en udtalelse, at begge sange af bandet Galasy ZMesta har "brudt konkurrencens regler, der skal sikre, at melodigrandprixet ikke bliver bragt i miskredit".

EBU oplyser videre, at Hvideruslands statslige tv-station nu har misset deadlinen for at tilmelde en ny sang, som lever op til reglerne. Og det betyder altså, at Hviderusland må se til fra sidelinjen i år.

Det hviderussiske band Galasy ZMestas første sang hed "Ja nauchu tebja", hvilket på dansk betyder noget i retning af: "Jeg skal lære dig".

Den blev afvist efter klager om, at sangens tekst hånede de masseprotester, der er brudt ud i Hviderusland mod landets mangeårige præsident Alexander Lukasjenko.

Efterfølgende prøvede bandet at tilmelde en ny sang, men det er den, der nu også blevet afvist.

/ritzau/dpa