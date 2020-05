Børn med skæve tænder skal have trukket dem ud, så der er plads til, at resten af gebisset kan rette sig af sig selv.

Sådan lyder et politisk forslag fra den grønlandske regering. Forslaget er blandt andet udtænkt for at spare penge.

Ifølge den grønlandske avis Sermitisaq er forslaget blevet til, fordi Tandplejen i Nuuk siden 2019 har været nødsaget til at indstille nye tandbøjlebehandlinger.

Ifølge avisen er der mangel på fastansatte, hvilket betyder, at der ikke kan opretholdes et fagligt forsvarligt tilbud til de grønlandske børn.

Det fremgår af et svar til Sofia Geisler, der er medlem af det grønlandske parlament, Inatsisartut.

»Tilbuddet har udelukkende været et tilbud for børn og unge i Nuuk, hvilket kan anses som en urimelig forskelsbehandling af landets borgere,« siger Martha Abelsen (S) i svaret og fortsætter:

»Ved forebyggende tandregulering kan man afhjælpe, at tænder vokser skævt i kæben. Det kan enten ske ved, at tænderne fjernes på rette tidspunkt, så tænderne selv kan fordele sig, uden at der opstår skader, eller ved at fjerne nabotænder, så der bliver plads til tænderne,« lyder det.

Over for den grønlandske avis fortæller tandlæge Jason Nystrup, at det til tider kan være nødvendigt at trække tænder ud i forbindelse med tandreguleringer.

Dog henviser han til, at det bør være en bøjletandlæge, der træffer beslutningen, da det er et stort indgreb, som kan være forbundet med forskellige risici.

En del af den grønlandske regerings forslag går på at finde omkring 20 millioner kroner, så alle børn i Grønland får lige tilbud om bøjlebehandling.

Pengene er dog ikke fundet i finanslovsforhandlingerne for 2020.

Siden den offentlige støtte til tandbøjlebehandlinger blev trukket i 2019, har grønlandske familier været nødsaget til at søge hjælp hos private tandlæger, hvis børnene skal have bøjle på tænderne. En udgift, der snildt kan koste 15.000 kroner.