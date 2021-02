En amerikansk politimand fra Texas og hans kone blev i onsdags sigtet for efter sigende at have haft sex med en pige på 17 år. De optog hele seancen på video, ifølge en rapport.

Politiet fra Texas Rangers begyndte at undersøge sagen i sidste uge, og i onsdags meldte betjenten fra Georgetown sig selv sammen med sin kone. Det skriver New York Post.

Samuel Tejeda og konen Ashley Tejeda kan se frem til to anklager om seksuel aktivitet med et barn. Selvom den tredje person i sagen er fyldt 17 år, er det strafbart i Texas.

I erklæringen om arrestordren påstås det, at Tejeda havde sex med teenageren flere gange i hendes baghave og i parrets hjem i Jarrell, Texas.

Den 17-årige er beslægtet med en af Tejedas kolleger på Georgetowns politistation.

Tejedas kone Ashley indrømmer at have haft sex, og at hun har optaget teenageren. Men hun har slettet videoen, efter hun fandt ud af, at hun blev efterforsket.

Tejeda blev færdig med sin uddannelse som politibetjent i januar 2017.

Han startede på sit nuværende job som betjent i Georgetown i marts 2018, og han har ikke forbrudt sig mod loven tidligere.