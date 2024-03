Konen til den politibetjent, der tilbage i 2020 blev skudt i et fængsel, lægger nu sag an mod politienheden.

Sagen udspiller sig i London, hvor den dræbte politibetjent arbejdede i den lokale politienhed.

Det skriver flere britiske medier heriblandt The Telegraph og The Mirror.

»Betjent Matt Ratana på 54 år ville stadig være i live, hvis den bevæbnede mand var blevet visiteret ordentligt,« indledte konen Su Bushby retssagen med.

26-årige Louis De Zoysa, der senere er blevet idømt en livstidsdom for at have dræbt politibetjenten, var blevet sat i varetægt på en politistation i bydelen Croydon i den sydlige del af London.

Han var blevet kropsvisiteret, men det var ikke lykkes betjentene at finde den revolver, der var gemt i et hylster på Louis De Zoysas underarm.

Og det er altså det, Su Bushby nu sagsøger Londons politi for.

»Hvis det havde været en effektiv kropsvisitering, ville pistolen være blevet fundet på De Zoysa, og Matt ville være i live nu,« siger Su Bushby til det britiske medie The Mirror og fortsætter:

»Den sjuskede og utilstrækkelige eftersøgning af betjentene var en forsømmelse af deres pligter og gjorde Matt sårbar.«

Tilbage i 2020, da drabet fandt sted, annoncerede politikommissæren Cressida Dick det ved at kalde Matt Ratana en »højt elsket kollega«.

Han havde arbejdet i Londons politi i 29 år, da han blev slået ihjel.

Londons politi har bekræftet, at det civile søgsmål er modtaget og har meddelt, at de »er i dialog med sagsøgerens juridiske repræsentant«.