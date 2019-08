I juli sagde den britiske politibetjent Andrew Harper 'ja' til at leve sammen med sin Lissie til deres dages ende.

Desværre nåede det nygifte par kun at få fire uger sammen som ægtefolk.

28-årige Andrew Harper blev torsdag påkørt og slæbt efter en bil, mens han var ved at opklare et indbrud i nærheden af den engelske by Reading.

Han døde af sine kvæstelser.

Politiet efterforsker påkørslen som en drabssag, og 10 mænd er anholdt - herunder en 13-årig dreng, skriver blandt andre BBC. De ni øvrige drabsmistænkte er mellem 13 og 30 år gamle.

Både Andrew Harpers familie og kolleger er i chok over hans tragiske død.

'En fuldstændig forfærdelig dag. Vores barnebarn Andrew blev dræbt i nat, mens han var på arbejde som politibetjent. Så stolt af ham. Vores kærlighed og tanker går til hans dejlige kone, mor og far, bror, resten af familien og venner,' skriver den afdøde betjents bedstemor, Maureen Shrimpton, på Facebook

Flere medier, herunder ITV, har delt billeder fra Andrew Harpers bryllup med Lissie få uger før hans tragiske død.

Andre familiemedlemmer beskriver den afdøde betjent som den mest elskelige person, man kan forestille sig.

Også politiet roser deres nu afdøde kollega i høje toner og fortæller, at hele styrken er 'chokeret og lamslået' over det, der er sket.

»Han var et højt respekteret og populært medlem af vores team,« siger chefen for det lokale politi, John Campbell, på en pressekonference.

Storbritanniens nye premierminister, Boris Johnson, kalder drabet på politibetjenten 'en kæmpe tragedie' og en 'hjernedød og brutal forbrydelse'.

»Det er den stærkest mulige påmindelse om, at politibetjente over hele landet bringer sig selv i fare hver eneste dag for at beskytte os andre,« siger Boris Johnson til BBC.

Også han kondolerer over for Andrew Harpers familie.

Drabssagen efterforskes stadig af politiet.

Hvad der skulle være motivet bag påkørslen, som endte med at koste Andrew Harper livet, oplyser politiet endnu ikke.