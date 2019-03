Et år efter drabet på Marielle Franco er to politimænd anholdt. Franco blev dræbt i et drive-by-skyderi.

To politimænd er tirsdag blevet anholdt for drabet på den brasilianske kvinde Marielle Franco sidste år.

Drabet rystede Brasilien.

Marielle Franco var en velkendt socialaktivist og byrådsmedlem i Rio de Janeiro. Hun blev dræbt i 14. marts 2018 i et drive-by-skyderi sammen med sin chauffør, Anderson Gomes.

Netavisen G1 citerer politiet i drabsafdelingen for anholdelserne af de to personer.

Roni Lessa, en 48-årige sergent i militærpolitiet, er ifølge G1 mistænkt for at være skytten.

Den anden anholdte er 46-årige Elcio Viera Queiroz. Han er ifølge netavisen bortvist fra militærpolitiet. Han er mistænkt for at køre bilen i drive-by-skyderiet.

Marielle Franco, der er vokset op i en af Rios favelaer, har skarpt kritiseret politivolden i den brasilianske storby. Hun var en respekteret forsvarer for de sorte, de fattige og LGBT-miljøet i Brasilien.

/ritzau/AFP